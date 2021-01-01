فيديو: ايفرتون يفرض تعادلاً مثيراً على مانشستر يونايتد بنتيجة (3-3)

لندن/سما/

خطف إيفرتون تعادلًا دراميًا أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة (3-3)، على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية اليونايتد، إدينسون كافاني في الدقيقة (24)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة (70).

بينما سجل ثلاثية إيفرتون، عبد الله دوكوري في الدقيقة (49)، وخاميس رودريجز في الدقيقة (52)، وكالفيرت ليوين في الدقيقة (5+90).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الثانية لليونايتد، بتسديدة من كافاني من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بهولجيت وخرجت إلى ركنية.

وارتقى بوجبا لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة (20)، مسددًا رأسية كانت في طريقها إلى المرمى قبل أن يبعدها دوكوري في اللحظة الأخيرة.

وافتتح مانشستر التسجيل في الدقيقة (24)، بعدما أرسل راشفورد عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها كافاني برأسية قوية سكنت الشباك.

وتحصل اليونايتد على مخالفة من الجانب الأيمن في الدقيقة (37)، نفذها برونو بصورة مخادعة مسددًا مباشرة في المرمى، إلا أن أولسين أمسك بالكرة.

وتعرض الفرنسي بول بوجبا، لإصابة عضلية في الدقيقة (39)، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه فريديريكو رودريجيز سانتوس "فريد".

وأخطأ ليندلوف في إبعاد الكرة بالدقيقة (42)، ليفتكها ريتشارلسون ويسدد تجاه المرمى الخالي مع تقدم دي خيا، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وسجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من برونو من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأهدر إيفرتون فرصة تقليص الفارق بانفراد تام لكالفيرت ليوين، مسددًا بغرابة إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد (2-0).

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بتسديدة قوية من لوك شاو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (47)، تألق حارس إيفرتون في التصدي لها.

وتوغل ليوين داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة (49)، مرسلًا كرة عرضية أخطأ دي خيا في إبعادها، لتتمهد أمام دوكوري الذي سجل بسهولة في الشباك.

وتعادل إيفرتون في الدقيقة (52)، بعدما أرسل دوكوري عرضية من الجانب الأيمن، استقبلها خاميس رودريجز ومن ثم سدد أرضية قوية سكنت الشباك.

وحاول اليونايتد الرد بعدما مرر كافاني كرة مميزة لراشفورد في الدقيقة (62)، لينفرد الأخير بأولسين، مسددًا كرة تألق حارس إيفرتون في إبعادها.

ونجح اليونايتد في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة (70)، بعدما أرسل شاو عرضية من مخالفة ارتقى لها ماكتوميناي مسددًا رأسية سكنت شباك أولسين.

وكاد برونو فيرنانديز أن يقتل المباراة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (77)، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

ومرر برونو فيرنانديز كرة لماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (78)، ليتلاعب بمايكيل كين ويسدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم.

وأخطأ ماجواير في الدقيقة (88) في إبعاد الكرة ليفتكها ليوين ويمرر إلى ريتشارلسون الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم.

وسجل إيفرتون هدف التعادل القاتل في الدقيقة (90+5)، بعدما تابع ليوين عرضية من مخالفة، مسجلًا في شباك دي خيا، لينتهي اللقاء بالتعادل (3-3).