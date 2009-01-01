أغلى 10 صفقات في الانتقالات الشتوية الأخيرة..لاعب عربي في الصدارة

وكالات

نتهت الانتقالات الشتوية الأسبوع الماضي، وسط غياب الصفقات الضخمة كما هو متوقع، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جميع الأندية، منذ انتشار فيروس كورونا.

ورغم عدم دفع الأندية مبالغ مالية كبيرة في "الميركاتو" الشتوي الأخير، فإن هذا لم يمنع وجود صفقات غالية إلى حد ما.

أغلى 10 صفقات شتوية

وفي التقرير التالي نستعرض أغلى عشر صفقات في الانتقالات الشتوية الأخيرة لموسم 2020-2021، من الأقل سعراً وصولاً إلى الأغلى.

دينيس مان

بعد مشوار جيد للجناح الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، برفقة ستيوا بوخارست الروماني 2016، تعاقد معه نادي بارما الإيطالي مقابل 13 مليون يورو، علماً أنه يجيد اللعب كمهاجم صريح أيضاً، على أمل تحسّن أوضاع الفريق في "الكالتشيو".

بيدرو

بعد تجربة إعارة ناجحة قضاها مع فلامينغو البرازيلي من فيورنتينا الإيطالي منذ يناير/كانون الثاني 2020، قرر النادي البرازيلي شراء المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، بشكل نهائي، نظير 14 مليون يورو، خاصةً أنه انسجم بشكل واضح مع الفريق وسجل له 15 هدفاً في 32 مباراة.

مورغان سانسون

قضى 3 سنوات ونصف مع مارسيليا، قبل أن يقرر الانتقال لصفوف فريق أستون فيلا في الشتاء مقابل 15.8 مليون يورو، والذي يأمل أن يكون لاعب الوسط إضافة قوية بالنسبة له، وأن يقدّم مستويات جيدة خلال مسيرته مع فريق الجنوب الفرنسي.

باولينيو

قرر نادي سبورتينغ لشبونة التعاقد مع المهاجم البرتغالي من مواطنه سبورتينغ براغا مقابل 16 مليون يورو، بعد مستوياته الجيدة مع الأخير، إذ أحرز 10 أهداف خلال 25 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

نيكولو روفيلا

تعاقد معه نادي يوفنتوس مقابل 18 مليون يورو قادماً من جنوى، قبل أن يقرر "السيدة العجوز" إعارته إلى جنوى نفسه حتى صيف 2022، علماً أنه يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، وبالتالي فإنه بحاجة لاكتساب مزيد من الخبرات.

كريبين دياتا

بعد إحرازه 10 أهداف في النصف الأول من الدوري البلجيكي برفقة كلوب بروج، قرر موناكو الفرنسي الحصول على خدمات المهاجم السنغالي في الشتاء مقابل 20 مليون يورو، لتقوية خط المقدمة داخل الفريق.

دومينيك زوبوسزلاي

خطف لاعب الوسط المجري الأنظار بأدائه المميز برفقة ريد بول سالزبورغ النمساوي، رغم صغر سنه، لكونه يبلغ من العمر 20 عاماً؛ ما دفع لايبزيغ الألماني إلى التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، ليحصل على الجوهرة التي تحظى باهتمام كبير من عمالقة أوروبا.

أماد ديالو

حصل مانشستر يونايتد على اللاعب الإيفواري الشاب نظير 21 مليون يورو قادماً من أتالانتا الإيطالي، متفوقاً على العديد من كبار أوروبا، خاصةً أن ديالو يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وبالتالي لديه فرصة كبيرة للتطور داخل "مسرح الأحلام"، وأثبت ذلك بعروضه القوية في مباراتين مع الفريق الثاني لـ"الشياطين الحمر"، إثر تسجيله 3 أهداف.

سيباستيان هيلر

أخفق المهاجم الفرنسي صاحب البنية القوية، في الانسجام مع وست هام الإنجليزي على مدار موسم ونصف؛ ما دفعه للرحيل إلى أياكس أمستردام الهولندي خلال الانتقالات الشتوية نظير 22.5 مليون يورو، وبات أغلى لاعب في تاريخ العملاق الهولندي

سعيد بن رحمة

بعد ارتباطه بعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، انضم النجم الجزائري لصفوف وست هام في الصيف معاراً من برينتفورد، قبل أن يقرر "الهامرز" شراء اللاعب بشكل نهائي في الانتقالات الشتوية، مقابل 23.1 مليون يورو، بعد ظهوره الجيد مع الفريق، إثر مساهمته في 3 أهداف، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في الميركاتو الشتوي.