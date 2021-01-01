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نبش مقبرة اليرموك في سوريا..قوات روسية أخرجت العديد من الجثامين بحثاً عن رفات جندي إسرائيلي

الأحد 07 فبراير 2021 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نبش مقبرة اليرموك في سوريا..قوات روسية أخرجت العديد من الجثامين بحثاً عن رفات جندي إسرائيلي



دمشق/سما/

أفادت وسائل اعلام سورية معارضة ان قوات روسية استأنفت مؤخرًا عملية البحث في مقبرة مخيم اليرموك قرب دمشق عن رفات جنود اسرائيليين.

وأضافت انها اخرجت عددا من الرفات واخذت منها عينات للحمض النووي قبل اعادتها الى المقبرة. وفرضت القوات الروسية طوقا في محيطها ومنعت دخولها تحت أي ظرف كان.

وهذه العملية ليست الأولى، إذ سبق للجيش الروسي أن قام بنبش مقبرة سورية، وسلم جثت جنود إسرائيليين إلى إسرائيل، قتلوا خلال مواجهات سابقة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، رغم معارضة نظام الأسد.


وذكر موقع "صوت العاصمة" السوري نقلاً عن مصادر قولها إن "القوات الروسية أطلقت قبل يومين عمليات نبش وتنقيب جديدة في مقبرة مخيم اليرموك"،

و أشار إلى أن "الروس يستخدمون عربة طبية لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل الحمض النووي "السلسلة الوراثية DNA" في المقبرة ومحيطها، ومناطق أخرى داخل مخيم اليرموك، ضمن عمليات البحث.

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