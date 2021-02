صور وفيديو: رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر جبالا ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محولة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين.

Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra ???? @montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw



كما شوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضا مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مرورا بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.



وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقا جنوبيا قويا يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لونا أصفر برتقاليا للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

The Sahara dust is mixing with the clouds over Europe.

Source: EOSDIS World View@afriwx @JoelGuy_ pic.twitter.com/0ycYufpWpO