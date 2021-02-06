  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صور وفيديو: رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا

الأحد 07 فبراير 2021 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور وفيديو: رمال الصحراء الكبرى تغطي ثلوج أوروبا



وكالات

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر جبالا ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محولة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين.


كما شوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضا مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مرورا بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.


وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقا جنوبيا قويا يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لونا أصفر برتقاليا للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

#رمال الصحراء الكبرى #ثلوج أوروبا #الرياح #الصحراء الكبرى #أوروبا #الثلوج #جبال الألب #جبال البيرينيه

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة محاضر بالجامعة الاسلامية ووالدته خلال ساعة واحدة

غزة: الشرطة الفلسطينية تصدر تصريحاً بشأن مقتل مسن بعد الاعتداء عليه بآلة حادة

فصيل فلسطيني: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

غانتس يوجه رسالة خاصة إلى كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل بشأن قرار "الجنائية الدولية"

ملخص أهداف مباراة المريخ والخرطوم الوطني في الدوري السوداني 2021

صحيفة: السلطة الفلسطينية تسعى لتعديل "اتفاقية باريس" لهذا السبب...

اسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: خياراتنا مفتوحة حول طبيعة المشاركة بالانتخابات.. والقائمة المشتركة تُناسب المرحلة الحالية

مخاوف إسرائيلية من إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين كبار بعد قرار محكمة الجنائية الدولية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الرئيس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط..

غانتس يوجه رسالة خاصة إلى كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل بشأن قرار "الجنائية الدولية"