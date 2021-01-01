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نيزك يخترق الغلاف الجوي الأرضي بسرعة مذهلة تصل إلى 57 ألف كم/ساعة في بلجيكا

الأحد 07 فبراير 2021 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيزك يخترق الغلاف الجوي الأرضي بسرعة مذهلة تصل إلى 57 ألف كم/ساعة في بلجيكا



وكالات

ضرب نيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 57 ألف كيلومتر في الساعة فوق بلجيكا وتمكنت الكاميرات من التقاطه أثناء اختراقه سماء الليل.

واجتاح النيزك سماء بلجيكا، في 22 يناير الماضي، والتقطت كاميرات مراقبة النيازك اللحظة المذهلة، حيث تُظهر اللقطات خطا ساطعا من الضوء ينفجر في السماء في ساعات مبكرة من الصباح.


وكشف تحليل من منظمة النيازك الدولية (IMO) أن الصخرة الفضائية دخلت الغلاف الجوي للأرض بسرعة مذهلة تبلغ 16 كيلومترا في الثانية، أو أكثر من 57 ألف كيلومتر في الساعة.

وقالت المنظمة أيضا إن النيزك وصل إلى نهاية مساره المضيء، النقطة التي يتوقف عندها عن السطوع، على ارتفاع 27 كيلومترا فوق سطح الأرض.

#نيزك #الغلاف الجوي #النيازك #وكالة ناسا #بلجيكا #مراقبة النيازك

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