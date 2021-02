شاهد..بايدن يتصل بامرأة فقدت عملها جراء جائحة كورونا

اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، بامرأة فقدت عملها جراء جائحة كورونا، في إطار سعيه لإظهار مدى قربه من مواطنيه ضمن آلية جديدة للتواصل المباشر مع أفراد من الشعب الأمريكي.

وبسبب الجائحة، أجريت المحادثة عبر الهاتف من المكتب البيضاوي مع ميشيل المتحدرة من روزفيل في كاليفورنيا، وهي أم خسرت عملها في شركة ناشئة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وكانت قد وجهت رسالة إلى بايدن أخبرته فيها عن معاناتها وأنها تبحث عن عمل.

وفي فيديو للمحادثة بثه البيت الأبيض عبر الإنترنت، قال الرئيس: "كان والدي يقول لي إن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب. هو كرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع".

وقالت ميشيل التي لم يكشف عن كنيتها: "نحن سعداء للغاية لكونك تركز على هذا الأمر"، مضيفة أن والديها سجلا للتو لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf