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شاهد: فيديو دراماتيكي.. بسبب الثلج رجل يطلق النار على جيرانه ثم ينتحر

الأحد 07 فبراير 2021 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو دراماتيكي.. بسبب الثلج رجل يطلق النار على جيرانه ثم ينتحر



وكالات

أطلق رجل النار على جيرانه بمسدس قبل إحضاره بندقية من طراز AR-15 من منزله لقتلهما، بعد مشادة كلامية بسبب قيامهما بالقاء الثلوج أمام منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو زوجان وهما يصرخان بكلمات نابية في وجه جارهما، قبل أن يطلق الرجل النار عليهما في وسط الشارع، ويرديهما قتيلين.

وانتحر المسلح، جيفري سبايد، البالغ من العمر 47 عاما، قبل اقتراب رجال الشرطة منه.

ووقع الحادث العنيف في ذروة عاصفة نورستر الثلجية، يوم الاثنين الماضي، في بلدة بلينز بضواحي سكرانتون بولاية بنسلفانيا، مما أودى بحياة جيمس جوي، 50 عاما، وزوجته ليزا جوي، 48 عاما.

ويبدو أن الجدل قد اندلع بعد أن ألقى الزوجان الثلوج أمام بيت جارهما أثناء تنظيفهما لسيارتيهما.

وطلب جيفري سبايد من الزوجين التوقف عن ذلك، مما دفع الزوج جيمس جوي إلى التخلي عن الأداة التي كان يستخدمها لتنظيف سيارته، والسير صحبة زوجته باتجاه جاره وشتمه، فسارع الجار نحوهما وأطلق النار عليهما من مسدس كان بحوزته، ثم ذهب إلى منزله وأخذ بندقية وعاد لإطلاق النار عليهما مرة أخرى.

المصدر: ديلي ميل

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