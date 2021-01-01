القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت في مصر

القاهرة/سما/

قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس سيف الدين ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم كيانات إرهابية.



وكشفت مصادر قانونية أن سيف الدين، وهو نائب رئيس شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، والتي يترأس والده مجلس إدارتها، تم القبض عليه داخل مسكنه في أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن جهات التحقيق أسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وفي ديسمبر الماضي، ألقت السلطات المعنية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، صفوان ثابت، بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية