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الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو

السبت 06 فبراير 2021 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، للأسبوع الثالث والثلاثين، احتجاجًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالته وتسريع محاكمته، وسط اتهامات له بالفشل في مواجهة فيروس كورونا.

وتركزت المسيرة الأساسية التي شارك فيها نحو 2000 متظاهر قرب مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس، في حين تظاهر المئات عند المفترقات والجسور وبعض الساحات في مدن متفرقة منها تل أبيب وقيسارية أمام المنزل الشخصي لنتنياهو.

ورفع المشاركون شعارات منددة بسياسات نتنياهو وحكومته، منها "الحجر الصحي يقتل أكثر من كورونا"، فيما رفع آخرون شعارات منددة بعنف الشرطة الإسرائيلية ضد العرب. بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

واتهمت حركة الرايات السوداء التي تدعو للتظاهرات إلى جانب آخرين، نتنياهو بأنه يتخذ القرار المتعلقة بكورونا والإغلاق وفق اعتبارات سياسية غير ذات صلة.

#اسرائيل #المظاهرات ضد نتنياهو #بنيامين نتنياهو

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