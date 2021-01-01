ثنائية فاران تنقذ الريال من فخ هويسكا ..فيديو

مدريد/سما/

قاد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة هويسكا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل فاران هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقائق 55 و84، بينما سجل خافي جالان هدف هويسكا الوحيد في الدقيقة 48.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 16 نقطة في المركز الأخير.

بداية مثيرة

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض هويسكا، بتسديدة قوية من سيواني مرت بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة 2.

واستغل رافا مير مهاجم هويسكا خطأ من أودريوزولا ظهير ريال مدريد، وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 4.

وسيطر ريال مدريد على الكرة، لكن بدون خلق أي فرص حقيقية للتسجيل.

وجاءت أخطر محاولة لريال مدريد في الدقيقة 25، حيث تلقى فينيسيوس جونيور كرة خلف دفاع هويسكا، وانطلق داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة سريعًا مستغلا الخروج المبكر للحارس فيرنانديز، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر.

وأرسل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن فيرنانديز حارس هويسكا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 33.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شوط الأهداف

ومع بداية الشوط الثاني، نجح خافي جالان في تسجيل هدف التقدم لهويسكا في الدقيقة 47، حيث تلقى تمريرة من زميله أوكازاكي، وسدد قذيفة صاروخية أقصى يسار الحارس كورتوا ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وكاد مير مهاجم هويسكا أن يُضاعف النتيجة لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 49، حيث سدد كرة اصطدمت بالعارضة الأفقية.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، انبرى لتنفيذها كريم بنزيما، والذي ارتطمت تسديدته بالعارضة الأفقية، لترتد أمام زميله رافائيل فاران الذي سددها بالرأس في منتصف المرمى في الدقيقة 55.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة رأسية من رافا مير في الدقيقة 63، وحولها إلى الركنية.

واشتكى ألفارو أودريوزولا من آلام عضلية في الدقيقة 66 من المباراة، ليُقرر المدير الفني زين الدين زيدان سحبه والدفع بمارسيلو بدلا منه.

وتحول مارسيلو لمركز الظهير الأيسر، بينما أصبح الفرنسي فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيمن.

وتوغل البرازيلي مارسيلو داخل منطقة جزاء هويسكا بعد ثوان قليلة من دخوله لأرض الملعب، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس فيرنانديز في الدقيقة 69.

ضربة فاران

وكاد بنزيما أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث تلقى تمريرة من أسينسيو، وسدد كرة اصطدمت بوجه ألفارو فيرنانديز حارس مرمى هويسكا.

واقتنص رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 83، حيث نفذ توني كروس ركلة حرة غير مباشرة، وصلت إلى كاسيميرو الذي سدد بالرأس ليتصدى الحارس فيرنانديز للكرة التي ترتد أمام فاران ويُسكنها في الشباك.

وبهذا الفوز يعود ريال مدريد لطريق الانتصارات، بعدما تعثر الجولة الماضية بالخسارة ضد ليفانتي بهدفين لهدف.