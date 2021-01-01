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الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة

السبت 06 فبراير 2021 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة



ابو ظبي/سما/ وام

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران التزام بلاده بالعمل عن كثب مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة وبدء حوار جديد.

وشدد الوزير في اتصاله بالمبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي على "التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد".

وبحث الجانبان العلاقات بين الإمارات و الولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله التأكيد على  تطوير مستويات التعاون المشترك بين البلدين.

#الامارات #عبد الله بن زايد #الولايات المتحدة #إدارة بايدن

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