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واشنطن للرياض: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن

السبت 06 فبراير 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن للرياض: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن



واشنطن /سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن قضايا وقف الحرب في اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة الرئيس، جو بايدن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته السبت، أن بلينكن أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع ابن فرحان، حيث بحثا "الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتعاون ردع الهجمات على المملكة والدفاع منها".

وسلط بلينكن خلال المكالمة الضوء "على عدد من الأولويات المحورية للإدارة الجديدة بما في ذلك طرح قضايا حقوق الإنسان ووقف الحرب في اليمن".

والجمعة ذكرت الرياض أن ابن فرحان تلقى اتصالا من بلينكن، حيث أعرب وزير الخارجية السعودي عن "تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي هذا الاتصال في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد لتشديد النهج تجاه المملكة، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.

وفي هذا السياق جمدت إدارة بايدن مجموعة مبيعات أسلحة للسعودية، كما أعلنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سلطات المملكة أن تفرج عن السجناء السياسيين وأن تعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

#السعودية #الولايات المتحدة #الأمير فيصل بن فرحان #الحرب في اليمن #جو بايدن #أنتوني بلينكن

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