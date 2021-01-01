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أردوغان: من لم يستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا يحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها

السبت 06 فبراير 2021 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: من لم يستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا يحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها



انقرة /سما/

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أطرافا لم تستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا وبحر إيجه ومنطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة قره باغ "تحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت: "تذكروا أن أيا من الهجمات التي استهدفت بلادنا، خاصة في القطاع الاقتصادي أو الاعتداءات الإرهابية، لم تكن صدفة".

وأضاف: "الذين لم يستطيعوا لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا وإيجه وشرق المتوسط وقره باغ يحاولون إعاقتها عبر ادعاءات ومزاعم لا أساس لها".

واعتبر أردوغان أن هذا الأمر يمثل "سببا من أسباب معاداة الأتراك والمسلمين والتي يزداد انتشارها في أوروبا تزامنا مع جائحة فيروس كورونا".

وأشار الرئيس التركي، في تطرقه إلى قضية معاداة الإسلام، إلى أن "العالم الغربي مستمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا التهديد المتنامي".

#رجب طيب اردوغان #تركيا #أوروبا #الاتحاد الاوروبي #البحر الابيض المتوسط #المسلمون #بحر ايجة #قره باغ #سوريا #ليبيا

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