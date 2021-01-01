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اليوفي يتغلب على روما ويقفز للمركز الثالث بقيادة الغدار رونالدو..فيديو

السبت 06 فبراير 2021 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي يتغلب على روما ويقفز للمركز الثالث بقيادة الغدار رونالدو..فيديو



وكالات

تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه روما بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم "للبيانكونيري" في مرمى "الذئاب" مبكرا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، بتسديدة زاحفة ومتقنة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.



بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرازيلي، روجير إيبانيز دا سيلفا، خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

ورفع يوفنتوس، رصيده بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو"، مقلصا الفارق إلى خمس نقاط، بينه وبين المتصدر ميلان، الذي يستضيف فريق كروتوني، غدا الأحد.

 


في المقابل، توقف رصيد نادي روما عند 40 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

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