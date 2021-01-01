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وزير الخارجية الأمريكي: السعودية شريك أمني مهم لكننا سنرفع قضية حقوق الإنسان

السبت 06 فبراير 2021 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأمريكي: السعودية شريك أمني مهم لكننا سنرفع قضية حقوق الإنسان



واشنطن /سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السعودية تمثل شريكا أمنيا مهما لبلاده، لكنه شدد على أن واشنطن سترفع قضية حقوق الإنسان في إطار العلاقات مع الرياض.

وأشار بلينكن، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت عبر "تويتر"، إلى أنه أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مضيفا: "السعودية تمثل شريكا مهما في مجال الأمن".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل عملنا المشترك للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية، مع أن تكثيفنا في الوقت ذاته الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن ورفعنا قضايا حقوق الإنسان في إطار العلاقات بيننا".

ويأتي الاتصال بين بلينكن وبن فرحان في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لتشديد النهج تجاه المملكة، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.

وفي هذا السياق جمدت إدارة بايدن مجموعة مبيعات أسلحة للسعودية، كما أعلنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سلطات المملكة أن تفرج عن السجناء السياسيين وأن تعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

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