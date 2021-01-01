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لبنان..67 وفاة و2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06 فبراير 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان..67 وفاة و2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت /سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 67 وفاة 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3562، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 317836.

وفرض لبنان منذ 11 يناير الماضي حظر تجول على مدار الساعة عندما ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال عطلة عيد الميلاد إلى ارتفاع عدد الإصابات واستنزاف قدرات المستشفيات.

وقالت حكومة تصريف الأعمال يوم أمس إنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.

من جهة أخرى، أجازت وزارة الصحة اللبنانية الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"  الروسي، على أن تتولى الشركات المستوردة ضمان الالتزام بالمعاييرِ المحددة.

#لبنان #فيروس كورونا

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