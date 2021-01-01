موعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021 جدول المباريات

الرياض / سما

أعلنت الجهة المنظمة، عن موعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021 الدور الأول، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد إقامة العديد جميع المنافسات التمهيدية على الملاعب الأسترالية.

وقالت الجهة المنظمة في بيان لها إن موعد بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021 يكون الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، موضحة أن المباريات القوية تبث على جميع القنوات الناقلة.

وحسب المصدر نفسه، في افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، يلعب الصربي نوفاك جوكوفيتش ضد الفرنسي جيريمي شاردي، فيما يواجه الاسباني رافاييل نادال نظيره الصربي لاسلو جيري.





جدول مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021 رجال:

1. الأمريكي ريلي أوبلكا ضد هسون لو ين من تاييه.

2. الاسباني ألبرت راموس فينولاس ضد الأمريكي تايلور فريتز.

3. السويسري ستان فافرينكا ضد البرتغالي بيدرو سوزا.

4. المجري مارتون فوسوفيكس ضد الأسترالي مارك بولمانس.

5. الفرنسي كورنتن موتي ضد الأسترالي جون ميلمان.

6. الأرجنتيني فيدريكو كوريا ضد الكندي ميلوش راونيتش.

7. الفرنسي جايل مونفيس ضد الفنلندي إميل روسوفوري.

8. الياباني يوشيتو نيشوكا ضد الاسباني بيدرو بورتيرو مارتينيز.

وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة رجال 2021 أكثر من 20 مباراة أخرى في المرحلة الأولية التي تؤهل للأدوار الإقصائية التي يسعى المتنافسون كافة للوصول إليها خلال الأيام القريبة القادمة.



