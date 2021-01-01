لأول مرة منذ عقد.. طائرة ركاب إسرائيلية تحط في تركيا

القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) مساء اليوم السبت، بأن طائرة إسرائيلية، حطت في تركيا، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.



وقالت الصحيفة: "هبطت طائرة شركة يسرائير (ATR72) في اسطنبول بتركيا بعد ظهر اليوم".

وأضافت: بأن "هذه هي المرة الأولى منذ عقد، التي يُسمح فيها لطائرة ركاب إسرائيلية بالهبوط في تركيا، بسبب القيود التي فرضها مسؤولون أمنيون، وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين".

يشار إلى أن (يديعوت أحرونوت)، ذكرت في 18 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن إسرائيل اشترطت على تركيا، إغلاق مكتب حركة (حماس) في إسطنبول من أجل إعادة العلاقات كاملة بين تل أبيب وأنقرة.

وأفاد موقعها الإلكتروني، بأن إسرائيل وضعت العديد من الشروط قبالة تركيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، بحيث أن أبرز هذه الشروط، هو تعهد أنقرة، بإغلاق مكتب حماس في إسطنبول، ووقف أنشطة الأسرى المحررين، المرتبطين بكتائب القسام قبل عودة العلاقات.

