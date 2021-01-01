حقيقة وفاة الفنان ياس خضر المطرب العراقي الشهير

بغداد / سما

كشفت مصادر فنية، حقيقة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت 6 فبراير 2021 بشأن وفاة الفنان ياس خضر المطرب العراقي المشهور بسبب المرض.

وأكدت المصادر أن ما يشاع حول وفاة ياس خضر "أبو مازن" عن عمر ناهز 83 عاما "غير دقيق"، مشيرة إلى أن المطرب العراقي بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل الفترة الأخيرة.

وقالت تلك المصادر على تويتر : "لا صحة للأخبار المتداولة من قبل صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنان الكبير ياس خضر، الفنان بحالة صحية جيدة".

ونشر خبر وفاة المطرب ياس خضر لأول مرة الساعات الماضية عبر صفحة على فيسبوك تحمل اسم (شبكة أخبار العراق)، إذ قالت إنه انتقل إلى رحمة الله قبل أن يتبين عدم صدق هذه الرواية.

وفاة الياس خضر:

يذكر أن ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني من أشهر المطربين في العراق، علما أنه من مواليد مدينة النجف عام 1938 ويحمل لقب (صوت الأرض) وما زال يمارس عمله الفني حتى الآن.

وبدأ ياس خضر نشاطه الفني عام 1961 ميلادي واشتهر بأغنية (الهدل) التي بُثت آنذاك عبر إذاعة القوات المسلحة العراقية، لذا ذاع سيطها وأصبحت مشهورة في ألسنة جميع المواطنين.

ومن أغاني المطرب ياس خضر، أبو زركة، لا يا ولدي، إعزاز، المكير، البنفسج، ولو تزعل، دوريتك، يا حسافة، شي يصير، على مودك، مسافرين، على شط الفرات، اه يا ليل، مرينا بيكم حمد، مجروحين.