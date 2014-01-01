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الصحة الإسرائيليّة: 38 وفاة بكورونا آخر 24 ساعة

السبت 06 فبراير 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيليّة: 38 وفاة بكورونا آخر 24 ساعة



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت، وفاة 38 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ، خلال 24 تنتهي مساء السبت.

بينما أصيب، في الفترة ذاتها، أكثر من 6200 شخص بالفيروس، رغم الإغلاق المشدّد المفروض للأسبوع الثالث على التوالي، ومن المقرّر أن ينتهي غدًا، الأحد.

ووصل عدد المرضى النشطين إلى 71635 شخصًا، منهم 416 توصف حالاتهم ببالغة الخطورة، و332 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي.

وتشير المعطيات إلى أنّ نسبة النتائج الموجبة إلى عدد الفحوصات الكلي تصل إلى 7.8%.

وينتهي عند الساعة السابعة من صباح غدٍ، الأحد، الإغلاق المشدّد والمطوّل الذي تفرضه الحكومة الإسرائيليّة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، يوم الخميس الماضي، وشهدت حالة عارمة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركبات الحكومة. كما شهدت الجلسة التصويت على القرار مرّتين بعد قرار المستشار القضائي للحكومة إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.

التسهيلات المقررة مع انتهاء فترة التمديد؛ بدءًا من صباح الأحد:

السماح بعمل المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور.
السماح بخدمة الإرساليات والسفريات (استلام الطلبات) من المطاعم.
السماح بعمل المصالح التجارية التي تستقبل شخص واحد (مثل: مراكز التجميل وصالونات الحلاقة).
إلغاء قيد الألف متر المفروض على حركة المواطنين في محيط سكنهم.
فتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.
عودة التعليم الوجاهي لمرحلة الطفولة المبكرة (على أن يتم التوافق بين وزارتي الصحة والتعليم بهذا الخصوص، لاحقا).
إلغاء القيد الذي يمنع المكوث في منزل شخص آخر.
كما قررت الحكومة عقد جلسة يوم الأحد المقبل، للتباحث في مخطط عودة الأنشطة التجارية.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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