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الداخلية البحرينية تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين

السبت 06 فبراير 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية البحرينية تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين



المنامة /وكالات/

علنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم السبت، إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية.

وجاء في بيان أصدرته الداخلية البحرينية، أنه "في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة".

وأضاف البيان أن ذلك تم "بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء (3 فبراير) تنفيذا لغرض إرهابي".

وأوضحت الداخلية أنه "وبعد تأمين الموقعين وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

وأشارت إلى أن التحريات الأولية "دلت على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين، بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم".

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

#البحرين #عمليات ارهابية

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