مركز سوراسكي الطبي: الدواء المضاد لكورونا المطور في إسرائيل فعال بنسبة 96 بالمئة

القدس المحتلة /سما/

أعلن مركز سوراسكي الطبي (ايخيلوف)، وهو أكبر ثاني مستشفى في إسرائيل الذي يخدم سكان منطقة تل أبيب-يافا إضافة الى خدمات السياحة الطبية، ان العقار الذي طوره فعال بنسبة تفوق 96 بالمئة لعلاج إصابات كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز سوراسكي الطبي (ايخيلوف) في تل أبيب البروفيسور روني جامزو الذي شغل مؤخرا منصب المنسق الإسرائيلي العام لمكافحة انتشار تفشي فيروس كورونا "يعتمد هذا العقار EXO-CD24 على بروتين بيولوجي معروف في مجال أبحاث السرطان، ويكمن دور البروتين في تهدئة جهاز المناعة الذي يهاجم نفسه في المرحلة الثانية من مرض كورونا".

وأضاف "يتم إدخال البروتين CD24 إلى الجسم من خلال استنشاق إكسوسومات، وهو نوع من الهرمونات التي تنشره داخل الرئتين، يتم استنشاق المادة من قبل المريض لعدة دقائق، ويهدئ البروتين المنتشر في الرئتين جهاز المناعة الذي يتوقف عن مهاجمة نفسه، مما يسبب راحة كبيرة للمريض". وتابع "الادراك في العالم أنه إلى جانب اللقاحات، من المهم جدا تطوير عقاقير مناسبة للمرض، والآن هناك الكثير من النشاط البحثي في هذا المجال، أنا فخور بأننا في ايخيلوف بالفعل الأوائل عالميا الذين نعمل في هذا المجال البحثي وربما نجلب بداية بشرى إسرائيلية ضد الوباء العالمي الرهيب"

ويأتي هذا طالإنجاز الطبي" في الوقت الذي تلقى فيه 3،369،379 إسرائيليا الجرعة الأولى من اللقاح، بعد أن تم تطعيم 70،236 في اليوم الأخير، كما تلقى 1،965،657 منهم الجرعة الثانية اللقاح، كما انه تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الجمعة، عتبة 5000 وفاة.