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رابط الاستعلام عن موعد اختبار مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

السبت 06 فبراير 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاستعلام عن موعد اختبار مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج



القاهرة / سما

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم السبت 6 فبراير 2021، رابط الاستعلام عن موعد اختبار مسابقة الشركة رقم 1 للعام 2020 لجميع المتقدمين لها مؤخرا.

وقالت إنه يمكن الاستعلام عن موعد اختبار مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج عبر الدخول للرابط المرفق أدناه اعتبارا من هذه الساعة؛ كي لا تضيع على المتقدم الفرصة.

وأضافت: يلتزم المتقدمين بالتوجه إلى أفرع الشركة كل متقدم بالمركز التابع له خلال الفترة من 7 فبراير 2021م حتى 11 فبراير 2021م لإستكمال الاجراءات اللازمة لإستلامه المظروف الخاص بأداء الاختبار.

وأوضحت أن الرابط أدناه يتضمن كشف أسماء المتقدمين لمسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2020، مشيرة إلى الاختبار سيعقد اعتبارا من تاريخ 10 فبراير 2021 في المراكز المخصصة لذلك.

رابط اختبار مسابقة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج: اضغط هنا

وتابعت: باشر البدء في استقبال المطابقين كلا فيه فرعه لاستلام اظرف اختبارات الامتحانات والتي من المقرر اجراءها إلكترونيا وظائف فني تشغيل فني معمل امين مخزن فقط.

وأردفت شركة المياه بسوهاج: المظروف يحتوي علي كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول علي الرابط الذي سيتم عليه اجراء الاختبار في الميعاد المحدد لكل متسابق.

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