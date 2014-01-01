مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc وأون on المصرية

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر عبر قناة إم بي سي (mbc) وأيضا (ON) المنصرية، علما أنه يمكن مشاهدة أجزاء منها عبر يوتيوب.

وقالت مصادر فنية إن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ مختلفة بين القناتين، إذ يجري التنسيق بينهما كي لا يتعارض الموعد في كل حلقة جديدة، مشيرة إلى اقتراب الحلقة الأخيرة الأيام المقبلة.

ورغم الانتقادات، فقد حقق مسلسل لؤلؤ نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات جيدة، إذ تؤدي مي عمر دورا جديدا لم تسبق أن قدمته من إخراج زوجها المصري المخرج محمد سامي.

مسلسل لؤلؤ على on:

وبدأت مي عمر قصتها في مسلسل لؤلؤ من الشارع البسيط الذي تعيش فيه، لكنها تصل إلى النجاح رغم الخلافات والمعيقات الكبيرة التي تواجهها على الأصعدة كافة منها الشخصية.

وأفادت بأن مسلسل لؤلؤ يعرض على القناة المصرية الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (07:45) من الأحد للخميس، والإعادة عند الثانية صباحا والواحدة ظهرًا أو على الروابط المرفقة.

مسلسل لؤلؤ على mbc:

قالت إن مسلسل لؤلؤ يعرض على شاهد والقناة المفتوحة عبر النايل سات يعرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما يتوقف العرض يومي السبت والجمعة.

ووضعت لؤلؤ قدميها على أولى خطوات المجد، بعد أن نجحت الأغنية التي أطلقتها في الوصول إلى جميع الناس والشرائح في المجتمع، وتلقيها عروضا كبيرة للغناء والشهرة.