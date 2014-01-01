واشنطن تبلغ الرياض بنيتها وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية

واشنطن /سما/

أبلغت الولايات المتحدة السعودية بعزمها وقف تبادل المعلومات الاستخبارية المتبعة بين البلدين وكذلك الكف عن تقديم المشورة الامريكية للقوات السعودية.

وقال جون كيربي، الناطق بلسان وزارة الدفاع الامريكية، الليلة الماضية، ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي ينص على وقف كل دعم للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، لكنها ستواصل الدفاع عن حليفها ضد التهديدات الأخرى. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وأردف الناطق باسم البنتاغون قائلا "ان المملكة العربية السعودية لا تزال شريكًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة".

وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قناعته بضرورة حجب الإحاطة الاستخباراتية عن الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب سلوكه غير المتوقع وبغض النظر عن العصيان، مشيرا بهذه العبارة إلى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

ويشار إلى أن أي رئيس سابق في الولايات المتحدة يستمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة معينة بعد تركه منصب الرئاسة.