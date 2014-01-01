  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

واشنطن تبلغ الرياض بنيتها وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية

السبت 06 فبراير 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تبلغ الرياض بنيتها وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية



واشنطن /سما/

أبلغت الولايات المتحدة السعودية بعزمها وقف تبادل المعلومات الاستخبارية المتبعة بين البلدين وكذلك الكف عن تقديم المشورة الامريكية للقوات السعودية.

وقال جون كيربي، الناطق بلسان وزارة الدفاع الامريكية، الليلة الماضية، ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي ينص على وقف كل دعم للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، لكنها ستواصل الدفاع عن حليفها ضد التهديدات الأخرى. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وأردف الناطق باسم البنتاغون قائلا "ان المملكة العربية السعودية لا تزال شريكًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة".

وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قناعته بضرورة حجب الإحاطة الاستخباراتية عن الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب سلوكه غير المتوقع وبغض النظر عن العصيان، مشيرا بهذه العبارة إلى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

ويشار إلى أن أي رئيس سابق في الولايات المتحدة يستمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة معينة بعد تركه منصب الرئاسة.

#الولايات المتحدة #السعودية #المعلومات الاستخبارية #القوات السعودية #الجيش الامريكي #البنتاغون

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يهاجم القيادة الفلسطينية ويصفها بـ"الفاشلة والمريضة"..

غزة: وفاة محاضر بالجامعة الاسلامية ووالدته خلال ساعة واحدة

بايدن لا يهاتف نتنياهو.. والأخير يستعدّ لأسوأ الاحتمالات: تصريحات بلينكن حول إيران "مبالغة"!

قراءة قانونية حول قرار "الجنائية الدولية" بالاختصاص على الأراضي الفلسطينية

صحيفة: السلطة الفلسطينية تسعى لتعديل "اتفاقية باريس" لهذا السبب...

النائب عباس يعتذر عن تصريحاته عن الأسرى بعد غضب واسع

رفح .. وفاة مواطنة بصعقة كهربائية أثناء محاولتها إصلاح "سخان"

الأخبار الرئيسية

فصيل فلسطيني: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

قصف

وزير العدل يتحدث عن قرار "الجنائية الدولية": يتمتع بقيمة قانونية هامة جداً وملف حرب 2014 يدين نتنياهو

وزير خارجية إسرائيل يهاجم "الجنائية الدولية": "ليس لها صلاحية النظر في القضية الفلسطينية"

أيرسوفت

صحيفة عبرية: توجيه الإتهام لـ 3 إسرائيليين لتهريبهم بنادق "أيرسوفت" إلى تاجر أسلحة بالخليل

الرجوب

الفصائل تبدأ بالوصول للقاهرة اليوم وغدا تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني