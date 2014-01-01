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القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل

السبت 06 فبراير 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل



رام الله /سما/

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين المقبل، والذي سيكون على جدول أعماله بند واحد، وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع شعبنا.

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، إنه جرى التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع، مشيرا الى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بأنه رغم ما تم من عملية تطبيع إلا ان هذه الدول العربية جميعا دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية، وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، والثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف أنه تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس، مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية، من أجل رأب الصدع، وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية، مضيفا "على هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على ان تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد، مع بقية الدول العربية، لترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".
 

#رياض المالكي #القضية الفلسطينية #وزراء الخارجية العرب #الجامعة العربية #فلسطين

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