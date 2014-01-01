حقيقة وفاة الفنان سيد رجب الممثل المصري بفيروس كورونا

القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية عربية، اليوم السبت 6 فبراير 2021، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان سيد رجب الممثل المصري الشهير، بعد معاناة مع المرض.

وأكدت المصادر عدم دقة ما يشاع بشأن وفاة سيد رجب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه أصيب بفيروس كورونا وحالته الصحية ليست مستقرة وما زال يتلقى العلاج.

ولا يزال سيد رجب تحت المتابعة الطبية على مدار الساعة لكن من داخل منزله الذي لم يغادره إلى المستشفى رغم صعوبة حالته الصحية خاصة الساعات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال سيد رجب في تصريح مقتضب أوردته وسائل إعلام مصرية إنه مُتعب، إذ طلب من محبيه ومتابعيه الدعاء له لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

وأصبح سيد رجب الذي ظهر على الساحة الفنية المصرية فجأة، أحد أبرز الشخصيات الكبيرة التي نجحت في جميع الأدوار سواء رجل الخير أو الشر والعصابات.

ومن آخر أعمال سيد رجب، فيلم وقفة رجالة الذي يشارك فيه برفقة مجموعة من زملائه الممثلين منهم النجم ماجد الكدواني وأيضا بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين.

ولم يتم الإعلان بعد عن مصدر عدوى كورونا للفنان سيد رجب، لكن تجدر الإشارة إلى أنه حل قبل ستة أيام ضيفا على برنامج النجم أمير كرارة عبر قناة (on) للحديث عن أعماله الناجحة.

يشار إلى أن شائعة وفاة سيد رجب انتشرت عبر فيسبوك الساعات الماضية، علما أن الفيروس المستجد خطف الأيام الأخيرة شخصيات فنية بارزة أولهم رجاء الجداوي.