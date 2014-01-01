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الكشف عن تفاصيل اجتماع وفدي حماس والجهاد مع السفير الإيراني في موسكو

السبت 06 فبراير 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل اجتماع وفدي حماس والجهاد مع السفير الإيراني في موسكو



موسكو /سما/

التقى وفد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالسفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي ونائب رئيس البعثة حسين مالكي، وعدد من المساعدين، في روسيا.

وضمّ وفد حماس، الذي يترأسه موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي زاهر جبّارين، وممثل الحركة لدى موسكو، فيما ضمّ وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، كلًا من أعضاء القيادة محمد الهندي، وأبو السعيد الميناوي، وأنور أبو طه.

ووضع الوفد المشترك، السفير جلالي في صورة المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، ولا سيما عقد الانتخابات العامة، ورؤية الحركتين لتجاوز الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية والأوضاع الميدانية التي تشهدها الأراضي المحتلة.

وشكر الوفد الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، مُشيرةً إلى أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة، حتى التحرير والعودة.

ومن جانبه، أكّد جلالي على موقف إيران الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى دعمها المستمر للمقاومة الفلسطينية بشتى السبل والإمكانات المتاحة.

#حركة حماس #الجهاد الاسلامي #ايران #روسيا #كاظم جلالي

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