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شاهد .. سبب وفاة طالبة جامعية بأولاد فايت في الجزائر

السبت 06 فبراير 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. سبب وفاة طالبة جامعية بأولاد فايت في الجزائر



الجزائر / سما

أعلنت مصادر إعلامية جزائرية، اليوم السبت 6 فبراير 2021، عن وفاة طالبة جامعية في انفجار قارورة غاز صغيرة تبعه حريق بغرفة بالإقامة الجامعية 2 بنات بأولاد فايت.

وقالت المصادر إن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت في الحادث، وأخمدت الحريق ومنعت انتشاره، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.

وحسب المصادر، فإن هوية الطالبة التي توفيت اليوم في حادثة إنفجار قارورة، هي بكوش نصيرة تبلغ من العمر 24 سنة، لافتة إلى أن الطالبة تنحدر من ولاية تيارت.

بدورها، أفادت قناة الحياة الجزائرية إن حالة ذعر خيمت على الإقامة الجامعية أولاد فايت، بعد وفاة طالبة جامعية داخل الغرفة، فيما منعت إدارة الجامعة الطالبات من الخروج إلى غاية استكمال تحقيقات الشرطة العلمية.

وتداول النشطاء على موقع تويتر، صورًا تظهر لحظة تصاعد أعمدة الدخان من الغرفة التي شهدت وفاة طالبة جامعية في أولاد فايت 2، موضحين أن الدفاع المدني سيطر على الحريق.

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وفاة الطالبة بكوش نصيرة
وفاة طالبة جامعية في الجزائر

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