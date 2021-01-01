  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة الشباب والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 06 فبراير 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الشباب والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد الرائد بث مباشر التي تقام اليوم السبت في إطار مواجهات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب والرائد مباشر تبث الساعة 06:20 مساء بتوقيت مكة من استاد الأمير خالد بن سلطان على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويقود مباراة الرائد والشباب تحكيميا الدولي شكري الحنفوش ويساعده على الخطوط زملائه محمد العرمطي وفيصل القحطاني وممدوح آل شهدان رابعا، خالد الصاوي ومحمد أحمد وزي للفار.

أما الاستيديو التحليلي على القناة الأولى يقوده المذيع محمد خاتم بالإضافة إلى المراسل الشاب ناصر الشيبان مع الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد والمحلل بدر الحقباني معه صالح الداود.

رابط مباراة الشباب ضد الرائد مباشر:

ويسعى فريق الشباب إلى تفادي سيناريو نتيجة لقاء الذهاب في الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث نجح الرائد في التعديل بالدقيقة 89 عبر عوض خميس الفرج.

ويأمل الشباب في الانتصار من أجل خطف الصدارة المؤقتة من نظيره الأهلي الذي يمتلك 33 نقطة بالمركز الأول بفارق واحدة عنه علما أن الأخير خاض 16 كما الحال مع منافسه الهلال.

في المقابل، لا يملك الرائد حلولا سوى الدفاع والخروج بأي نتيجة إيجابية وتفادي الخسارة الجديدة، إذ يحتل حاليا المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة بفارق واحدة خلف الفيصلي وأمام الفتح.

#الشباب #الرائد #مباراة الشباب والرائد #مباراة الرائد والشباب #بث مباشر #الرائد ضد الشباب #الشباب ضد الرائد #الدوري السعودي #السعودية الرياضية #السعودية #مباشر

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يهاجم القيادة الفلسطينية ويصفها بـ"الفاشلة والمريضة"..

شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

بايدن لا يهاتف نتنياهو.. والأخير يستعدّ لأسوأ الاحتمالات: تصريحات بلينكن حول إيران "مبالغة"!

قراءة قانونية حول قرار "الجنائية الدولية" بالاختصاص على الأراضي الفلسطينية

الحركة الاسيرة ترد على تصريحات منصور عباس التي وصف فيها الاسرى بـ"المخربين"

النائب عباس يعتذر عن تصريحاته عن الأسرى بعد غضب واسع

رفح .. وفاة مواطنة بصعقة كهربائية أثناء محاولتها إصلاح "سخان"

الأخبار الرئيسية

أيرسوفت

صحيفة عبرية: توجيه الإتهام لـ 3 إسرائيليين لتهريبهم بنادق "أيرسوفت" إلى تاجر أسلحة بالخليل

الرجوب

الفصائل تبدأ بالوصول للقاهرة اليوم وغدا تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني

الحرب على غزة

صحيفة تكشف أهم القضايا التي قد تحقق فيها المحكمة الدولية وتوضح إمكانية اعتقال قادة "إسرائيل"

صالات الأفراح

الداخلية بغزة تكشف تطورات ملف الفنادق وصالات الأفراح بالقطاع

اتفاقية باريس

صحيفة: السلطة الفلسطينية تسعى لتعديل "اتفاقية باريس" لهذا السبب...