رابط مشاهدة مباراة الشباب والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد الرائد بث مباشر التي تقام اليوم السبت في إطار مواجهات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب والرائد مباشر تبث الساعة 06:20 مساء بتوقيت مكة من استاد الأمير خالد بن سلطان على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويقود مباراة الرائد والشباب تحكيميا الدولي شكري الحنفوش ويساعده على الخطوط زملائه محمد العرمطي وفيصل القحطاني وممدوح آل شهدان رابعا، خالد الصاوي ومحمد أحمد وزي للفار.

أما الاستيديو التحليلي على القناة الأولى يقوده المذيع محمد خاتم بالإضافة إلى المراسل الشاب ناصر الشيبان مع الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد والمحلل بدر الحقباني معه صالح الداود.

رابط مباراة الشباب ضد الرائد مباشر:

ويسعى فريق الشباب إلى تفادي سيناريو نتيجة لقاء الذهاب في الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث نجح الرائد في التعديل بالدقيقة 89 عبر عوض خميس الفرج.

ويأمل الشباب في الانتصار من أجل خطف الصدارة المؤقتة من نظيره الأهلي الذي يمتلك 33 نقطة بالمركز الأول بفارق واحدة عنه علما أن الأخير خاض 16 كما الحال مع منافسه الهلال.

في المقابل، لا يملك الرائد حلولا سوى الدفاع والخروج بأي نتيجة إيجابية وتفادي الخسارة الجديدة، إذ يحتل حاليا المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة بفارق واحدة خلف الفيصلي وأمام الفتح.