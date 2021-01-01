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مشاهدة مباراة المريخ والخرطوم الوطني بث مباشر في الدوري السوداني 2021

السبت 06 فبراير 2021 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ والخرطوم الوطني بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد الخرطوم الوطني بث مباشر التي تجري اليوم السبت 6 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ والخرطوم الوطني مباشر تبث من ملعب دار الرياضة بأم درمان الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية (sudan sport) ضمن شبكة تاسيتي.

وتلقت جماهير المريخ السوداني الساعات الأخيرة خبرًا سارًا من مجلس إدارة النادي بعد الإعلان رسميا عن التعاقد مع اللاعب توني إيدجو الذي سيظهر مع الفريق في المباريات القادمة.

كما انخرط النجم النيجيري أديلي في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ والخرطوم الوطني، في حين أكمل جميع اللاعبون التحضيرات النهائية قبيل الموقعة المحلية المرتقبة.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

ويسعى المريخ إلى تأكيد سيطرته على مسابقة الدوري، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق واحدة أمام هلال الساحل، بينما الخرطوم الوطني رابعا برصيد 12 كما نظيره أهلي مروي.

وأشيعت الساعات الماضية أخبارًا مغلوطة حول تقديم المستشار السعودي تركي آل شيخ الرئيس الشرفي لنادي الهلال، صفقات جديدة للغريم التقليدي قبل أن يتم نفيها من قبل مجلس الإدارة.

وتجري مباراة المريخ والخرطوم الوطني بالتزامن مع لقاءات أخرى بالدوري، منها، توتي ضد هلال الفاشر، أهلي الخرطوم وهلال الساحل، أهلي شندي وحي الوادي نيالا، الأمل عطبرة وكادوقلي.

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