اجتماع إسرائيلي طارئ غدًا لبحث قرار الجنائية الدولية

القدس المحتلة / سما /

تعقد يوم غد الأحد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعًا طارئًا لبحث القرار بشأن قضية الجنائية الدولية بعد القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع وزراءه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن القرار.

وقال نتنياهو أمس إن المحكمة بقرارها الجديد أثبتت مجددًا أنها هيئة سياسية وليست قضائية، وأنها تتغاضى عن جرائم الحرب الحقيقية بينما تلاحق النظام الديمقراطي في إسرائيل. وفق تعبيره.