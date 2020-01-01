إيران تُبدي استعدادها للحوار مع "السعودية"

وكالات / سما /

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أبدت السعودية رغبتها للحوار مع إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية.

وأضاف ظريف، في تصريحات لصحيفة "همشهري" الإيرانية: "نقول للسعودية أن تمد يدها بنفسها نحو يد إيران، وألا تبحث عن يد اصطناعية، لأنها ستكون خاوية.. إذا قالت السعودية إن يدها ممدودة نحو إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية".