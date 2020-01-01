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إيران تُبدي استعدادها للحوار مع "السعودية"

السبت 06 فبراير 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تُبدي استعدادها للحوار مع "السعودية"



وكالات / سما /

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أبدت السعودية رغبتها للحوار مع إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية.

وأضاف ظريف، في تصريحات  لصحيفة "همشهري" الإيرانية: "نقول للسعودية أن تمد يدها بنفسها نحو يد إيران، وألا تبحث عن يد اصطناعية، لأنها ستكون خاوية.. إذا قالت السعودية إن يدها ممدودة نحو إيران فإن يد إيران كانت ولا تزال ممدودة دوما نحو السعودية".

وتابع ظريف قائلا: "يدا إيران والسعودية لا تلتقيان لأن الرياض تريد قبضة من حديد لضرب يد إيران، وهذا حلم لن يتحقق.. السعودية استعانت سابقا بصدام حسين ضد إيران، ثم لجأت إلى أمريكا، واليوم تتجه صوب إسرائيل".

 

ولفت ظريف إلى أن بلاده قدمت العديد من المقترحات للحوار مع السعودية ودول المنطقة، وهي (المقترحات) لا تزال على الطاولة.

#السعودية #إيران #الحوار #محمد جواد ظريف

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