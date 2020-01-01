الأردن: 140 هزة محلية و975 نشاطا زلزالياً خلال عام 2020

عمان / وكالات /

سجل مرصد الزلازل الأردني ، وزارة الطاقة والثروة المعدنية 975 نشاطا زلزالياً خلال العام الماضي، منها 140 هزة محلية سجلت في المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

وتضمنت الانشطة الزلزالية كذلك 549 هزة إقليمية تقع في المناطق المجاورة (البحر المتوسط ، قبرص، تركيا، البانيا، البحر الاحمر وايران)، فيما سجلت 286 هزة بعيدة تركزت غالبيتها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي.

ويقع الاردن على الحافة الشرقية لفالق البحر الميت الممتد من خليج البحر الاحمر جنوبا الى جنوب تركيا حوالي 1100 كيلو متر والذي يعتبر الحد الفاصل بين الصفيحة العربية شرقا وصفيحة سيناء غربا، وتعد منطقة بلاد الشام من المناطق النشطة زلزاليا عبر التاريخ، غالبيتها غير ملموس.

وبحسب مرصد الزلازل الاردني ومركزه الرئيسي في عمان يقوم المركز برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والاقليمي والعالمي بواسطة أحدث الاجهزة والتقنيات العالمية.

وتعمل محطات رصد الزلازل وعددها 20 محطة موزعة في جميع انحاء المملكة (من اقصى الشمال الغربي الى اقصى الجنوب الغربي للملكة وشرقا الى رويشد)، على مدار الساعة و طوال ايام السنة.

وتضم هذه المحطات اجهزة رصد الحركة القوية (تقيس الزلازل فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر) وعددها 25 محطة مثبتة في السدود، إضافة إلى المحطه الحرارية وبعض المنشآت الهندسية لقياس الازاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الارضية.

ويضم المرصد ايضا ثلاث محطات عالمية واحدة تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، إضافة إلى اثنتين تابعتين لمركز ابحاث الزلازل الالماني .

ومنذ انشاء المرصد تم العمل على بناء وتطوير بنك للمعلومات الزلزالية والذي يستفاد منه في تحديث كود البناء الاردني وكذلك في اعداد كتالوج للزلازل يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الاردن والمناطق المجاورة.

كما تم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية الشقيقة، وكذلك وضع النشرات الارشادية للمدارس والدفاع المدني، ونشر الابحاث والدراسات الزلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا واقليميا ودوليا.