بمشاركة فلسطين: افتتاح بطولة قطر الأولى المفتوحة للقفز المظلي

الدوحة / سما /

شاركت فلسطين في بطولة قطر الأولى المفتوحة للقفز المظلي، بدولة قطر، وذلك بمشاركة 7 دول أخرى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة على مدار أربعة أيام، وسيشارك فيها عدة فرق دولية لرياضات المظلات والرياضات الجوية، وهي: المغرب، والنمسا، وألمانيا، والدنمارك، وسلوفانيا، وليبيا، وقطر.

من جانبه، أكد رئيس الإتحاد الفلسطيني للرياضات الجوية العميد اياد عباس، والذي يترأس الوفد على ضرورة المشاركة باسم فلسطين في مثل هذه البطولات، والفعاليات، لنثبت للعالم أجمع أننا دولة ذات وجود فعلي على الأرض، ونمارس هذه الرياضة حتى لو منعنا الاحتلال من ممارستها في أجواء وسماء بلادنا فلسطين.