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غانتس خارج الخارطة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة

الجمعة 05 فبراير 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس خارج الخارطة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة



القدس المحتلة /سما/

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الجمعة، انهيار حزب "أزرق –أبيض" الذي يتزعمه وزير الحرب بيني غانتس، وعدم اجتيازه نسبة الحسم.

وبين الاستطلاع الذي أجراه راديو "103 FM" الإسرائيلي، استمرار تقدم حزب الليكود بحصوله على 30 مقعدًا، يليه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد بـ17 مقعد، أما الحزب الثالث فهو حزب "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر، إذ حصل على 15 مقعد.

وحصل تحالف أحزاب اليمين "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 11 مقعدًا، تليه القائمة العربية المشتركة التي تراجعت إلى 10 مقاعد من أصل 16 حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.

في حين حافظت أحزاب المتدينين اليهود على ثباتها بحصولها مجتمعة على 16 مقعدًا، يليها حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي حصل على 7 مقاعد.

أما حزب العمل بزعامة "ميراف ميخائيلي" فتقدم وحصل على 6 مقاعد بعد أشهر من عدم اجتيازه نسبة الحسم.

كما حصل حزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد وغاب حزب "الإسرائيليين" بزعامة "رون خولدائي" عن الخارطة الحزبية.

#استطلاع راي #بيني غانتس #الانتخابات الاسرائيلية

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