  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سيول غزيرة في الأردن توقع ثلاثة قتلى

الجمعة 05 فبراير 2021 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيول غزيرة في الأردن توقع ثلاثة قتلى



عمان /سما/

 تمكنت فرق الدفاع المدني والإنقاذ وقوات البادية الأردنية، من العثور على جثث ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، فجر الجمعة، في منطقة الرويشد القريبة من مثلث الحدود ال،ردنية العراقية السورية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث، من خلال البحث في المنطقة وتمشيطها.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن المسؤول الأردني قوله إن جثث الضحايا تم نقلها إلى المستشفى.

وكان الأمن العام الأردني قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.

ويشهد الأردن منذ يومين حالة من عدم الاستقرار الجوي، مما أدى لهطول أمطار غزيرة في مناطق الجنوب والشرق وبدرجات متفاوتة في الوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد، فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم .

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

#الاردن #سيول #قتلى

الأكثر قراءة اليوم

ملخص مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني 2021

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

ملخص نتيجة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية الثانية

اعلان هام من الاتصالات بشأن صرف المنحة القطرية

الحركة الاسيرة ترد على تصريحات منصور عباس التي وصف فيها الاسرى بـ"المخربين"

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

فلسطين

قراءة قانونية حول قرار "الجنائية الدولية" بالاختصاص على الأراضي الفلسطينية

الجنائيات

فلسطين تعلق!.. المحكمة الجنائية الدولية تقر بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية..

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

بايدن

بايدن لا يهاتف نتنياهو.. والأخير يستعدّ لأسوأ الاحتمالات: تصريحات بلينكن حول إيران "مبالغة"!

88

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يهاجم القيادة الفلسطينية ويصفها بـ"الفاشلة والمريضة"..