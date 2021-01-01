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نتنياهو يعلق على قرار "الجنائية الدولية" ويمنع وزرائه من التعقيب

الجمعة 05 فبراير 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على قرار "الجنائية الدولية" ويمنع وزرائه من التعقيب



القدس المحتلة /سما/

علّق رئيس الحكومة الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضدّ جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة.

وقال نتنياهو، إنّ "الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".

ووجّه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.

وفي وقت سابق،  أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

#نتنياهو #المحكمة الجنائية الدولية #الاراضي الفلسطينية #جرائم حرب #اسرائيل

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