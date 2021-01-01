  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مظاهرات ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية في مدن وبلدات داخل أراضي 48

الجمعة 05 فبراير 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية في مدن وبلدات داخل أراضي 48



القدس المحتلة /سما/

شهدت مدن وبلدات عدة، داخل أراضي العام 48، اليوم الجمعة، مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد تفشي العنف والجريمة، وتقصير الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة المجرمين والعصابات.

واعتقلت الشرطة 3 شبان خلال قمع تظاهرة في مدينة الطيبة، في أعقاب مهاجمة المشاركين فيها بقنابل الصوت، كما اعتدت على العشرات في مظاهرة أخرى انطلقت في مدينة حيفا، وتم اعتقال إحدى المتظاهرات.

ونظمت مظاهرتان احتجاجيتان، أغلق فيهما المحتجون مفترقي "الناعمة" و"كابول" في مدينة شفا عمرو أمام حركة المركبات، وتلا ذلك مواجهات محدودة مع عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وعند مفرق بلدة نحف، رفع المشاركون في المظاهرات لافتات منددة بالعنف والجريمة داخل أراضي 48، واحتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في الحد من تفشيها، فيما شهدت مدينة باقة الغربية، مظاهرة في إطار فعاليات تنظم أسبوعيا.

ونظم عشرات المحتجين في مدينة الناصرة مظاهرة هي الثانية خلال 3 أيام، رفضا لإزهاق مزيد من الأرواح في جرائم العنف.

وشارك المئات من أهالي أم الفحم في مسيرة انطلقت من ساحة المدينة، وصولاً لمركز الشرطة الإسرائيلية، احتجاجا على تقصيرها في مكافحة أشكال العنف والجريمة، حيث أطلقت الشرطة قنابل الصوت، وقامت برش المياه العادمة صوب المتظاهرين.

وشهدت مدن طمرة وكفر قاسم وسخنين، وبلدات جلجولية والفريديس وكفر كنا مظاهرات مماثلة.

يشار إلى أنه قُتل منذ مطلع العام الجاري 12 شخصا في المدن والبلدات داخل أراضي العام 48

#اراضي 48 #الداخل الفلسطيني #جرائم #الجريمة والعنف #الشرطة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

عباس: لقائي بمشعل تم بعلم الأجهزة المختصة.. انسحاب عضو من حزبه لعضويته بمحفل ماسوني

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

ملخص مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني 2021

أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

ملخص نتيجة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية الثانية

الأخبار الرئيسية

الجنائيات

فلسطين تعلق!.. المحكمة الجنائية الدولية تقر بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية..

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

بايدن

بايدن لا يهاتف نتنياهو.. والأخير يستعدّ لأسوأ الاحتمالات: تصريحات بلينكن حول إيران "مبالغة"!

88

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يهاجم القيادة الفلسطينية ويصفها بـ"الفاشلة والمريضة"..

مسجد

الأوقاف بغزة تصدر توضيحًا بخصوص إعادة ترميم مسجد الشهيد خليل الوزير "الشيخ عجلين"