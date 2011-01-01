الفنان جمال سليمان يؤكد تمسكه بأحقيته في الترشح لانتخابات الرئاسة السورية

دمشق /سما/

أكد الفنان السوري المعارض جمال سليمان، على تمسكه بموقفه من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية دون أي تراجع.

وحسب ما أورده موقع "الناس نيوز" اليوم الجمعة، نقلًا عن الفنان سليمان، شدد على مطالبته لكل مواطن سوري يجد بنفسه الكفاءة أن يتقدم لشغل هذه الوظيفة، معتبرا في الوقت ذاته أن ذهاب النظام السوري نحو انتخابات رئاسية بهذه الظروف المأساوية للسوريين "موقف سافر".

وأكد سليمان على أن أي انتخابات رئاسية يتم اجراؤها في ظل هذه الظرف لن يكون لها شرعية وطنية، مبينا أن نظام الأسد يتبع "سياسة الإنكار والتجاهل للثمن الباهظ الذي تدفعه سوريا كل يوم".

واستبعد أن توافق من اسماها "القوى الكبرى" على إجراء الانتخابات والاعتراف بنتيجتها، مبينا أن لقاءه الأخير مع المسؤولين الروسيين تناول عدة نقاط أولها أن الانتخابات الرئاسية القادمة "لا يمكن أن يكون لها أي شرعية وطنية وهي ضرب بعرض الحائط للقرار الأممي 2254".

يشار إلى أن الفنان السوري جمال سليمان هو أحد الأعضاء المؤسسين لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي يشارك من خلاله في أعمال "اللجنة الدستورية السورية".

في عام 2015 فُصل جمال سليمان من نقابة الفنانين السوريين من قبل نقيب الفنانين بسبب موقفه من الثورة السورية، فمنذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011 أعلن معارضته وانضمامه إلى صفوفها، وغادر من سورية إلى مصر.