شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

رام الله /سما/

أكدت النائبة المسلمة، في الكونجرس الأمريكي، عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، تلقيها تهديدات بالقتل، قبل أداءها اليمين الدستوري، في أول جلسة للكونجرس.



وظهرت طليب، في مقطع مصور، وهي تلقي خطاب مؤثر، وتبكي بشدة، من التهديدات التي تلقتها، من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال شهادتها على اقتحام مبنى الكابيتول.



واقتحم أنصار ترامب، مبنى الكابيتول، في السادس من كانون ثاني/ يناير الماضي، بعد دعوات من ترامب من أجل منع التصديق على فوز بايدن بالرئاسة.



وأشارت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، إلى التهديدات بالقتل التي تلقتها قبل أن تؤدي اليمين، داعيةً إلى أخذ الخطاب الذي أدى إلى الهجوم على محمل الجد.



وفي وقت سابق، أدت النائبة الأمريكية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب القسم في الكونغرس، بالزي الفلسطيني، بعد فوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميتشغان.

ونشرت طليب صورتها، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أكرم والديّ، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثًا عن حياة أفضل. بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم".



وأضافت: "جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة. في سن الـ19، تمكن والدي، مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور".



وتابعت: "بعد سنوات، تزوج والدتي التي تركت المدرسة في الصف الثامن للمساعدة في إعالة أسرتها. لقد ضحى كلاهما كثيرًا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنًا".



وأكملت: "ابنتهما الأكبر من بين 14 طفلا، تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية. أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية في الكونغرس، وأردت تكريمهما بارتداء زي فلسطيني مطرز".