  1. الرئيسية
  2. الصحة

للرجال فقط.. فائدة "رائعة" غير متوقعة للقهوة

الجمعة 05 فبراير 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
للرجال فقط.. فائدة "رائعة" غير متوقعة للقهوة



بالنسبة إلى كثيرين، تعد القهوة جزءا أساسيا من الروتين اليومي، سواء كان ذلك أول شيء في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر.

لكن يمكن أن يكون لفنجان القهوة اليومي تأثير إيجابي غير متوقع، بحسب ما كشفت دراسة حديثة حول المشروب المفضل للملايين.

فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في موقع "ريسيرتش غايت" على الإنترنت، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

#قهوة #فوائد #الرجال القهوة

الأكثر قراءة اليوم

عباس: لقائي بمشعل تم بعلم الأجهزة المختصة.. انسحاب عضو من حزبه لعضويته بمحفل ماسوني

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

لاعب من غزة ضمن المرشحين لجائزة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة

الأخبار الرئيسية

مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: هزيمة عبّاس بالانتخابات الفلسطينية القادمة ليست في مصلحتنا

رشيدة طليب

شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

الحركة الاسيرة ترد على تصريحات منصور عباس التي وصف فيها الاسرى بـ"المخربين"

وزيرة الصحة : تسجيل 5 وفيات و692 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

860x484 (7)

أبو مرزوق يلتقي النخالة في موسكو وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..