للرجال فقط.. فائدة "رائعة" غير متوقعة للقهوة

بالنسبة إلى كثيرين، تعد القهوة جزءا أساسيا من الروتين اليومي، سواء كان ذلك أول شيء في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر.

لكن يمكن أن يكون لفنجان القهوة اليومي تأثير إيجابي غير متوقع، بحسب ما كشفت دراسة حديثة حول المشروب المفضل للملايين.

فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في موقع "ريسيرتش غايت" على الإنترنت، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.