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حزب الله يكشف حقيقة الانباء المتداولة بشأن ارتباط الحزب بالمفاوضات الأمريكية- الإيرانية

الجمعة 05 فبراير 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يكشف حقيقة الانباء المتداولة بشأن ارتباط الحزب بالمفاوضات الأمريكية- الإيرانية



بيروت /سما/

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إنّ الحزب ليس جزءًا من المفاوضات الأمريكية- الإيرانية لا حاليًا ولا لاحقًا.

وأضاف قاسم، في لقاء مع إذاعة (النور) اللبنانية، أنّ إيران ليس لديها أي علاقة بقرارات حزب الله في تشكيل الحكومة، وأن الحزب يعمل على تشكيل الحكومة دون تدخل أي أحد بموقفه في الملف الحكومي.

ونفى ارتباط المفاوضات الأمريكية- الإيرانية، في تطورات علاقة حزب الله مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران تفاوض أمريكا حول الاتفاق النووي ومصلحة البلدين.

وأكّد قاسم، على أنّ الحزب يركّز عمله على الوجود الإسرائيلي، في المنطقة، ولا يوجد فائدة من الجلوس مع الولايات المتحدة في المدى المنظور.

وتوقع قاسم، أن تكون مرحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرحلة نقاش مع إيران ومحاولة إعادة الاتفاق النووي كما هو، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.

وختم بقوله: "إنّ الأمر المطروح من قبل إيران هو عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي فتعود إيران إلى مستلزمات الاتفاق، ولا اتفاق جديد قبل العودة إلى الاتفاق القديم".

#حزب الله #لبنان #ايران #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #البرنامج النووي الإيراني #الحكومة اللبنانية

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