فيديو: بن غفير يشتكي زعاترة

القدس المحتلة /سما/

قدم ايتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية الخاص بالمستوطنين في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، شكوى ضد الناشط رجا زعاترة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بسبب المشادة الكلامية التي حصلت بينهما أمس في الممر الرئيس داخل مقر الكنيست.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير قدم الشكوى لدى مقر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، مدعيًا أنه تعرض لاعتداء عنيف من زعاترة خلال تقديم القوائم الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة.

وقال بن غفير إن زعاترة من مؤيدي "الإرهاب" ويعمل بشكل واضح من أجل القضاء على إسرائيل، واصفًا إياه وقادة القائمة العربية المشتركة بأنهم مجموعة من الإرهابيين وأنه رشح نفسه للكنيست من أجل وضع حد لهم.

איזו ביריונות. @itamarbengvir מגיע לכנסת, מתאספים סביבו נציגי הרשימה המשותפת תוך כדי התגרות "כהנא מת", "זבל".

היה ערב שקט עד עכשיו pic.twitter.com/xQpJ9D1Ffj — Atara German (@ataragerman1) February 4, 2021

وكان فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس يظهر اعتراض زعاترة للمستوطن بن غفير بعد أن وصف الأخير الأول بأنه "وقح".

وقال زعاترة في الفيديو موجهًا كلامه لبن غفير "لمن تقول وقح؟"، قبل أن يقترب منه أكثر ويحاول اعتراض طريقه.

وبن غفير فشل في الجولات الانتخابية الأخيرة من تخطي نسبة الحسم، كما أنه يحاول تسويق نفسه للانتخابات الجديدة باختلاق أزمات تخدم مصالحه الانتخابية خاصةً مع انضمامه إلى قائمة موحدة مع بتسلئيل سموتيرتش.