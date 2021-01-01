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إصابتان في كفر كنا تزامنًا مع تظاهرة تشهدها أم الفحم

الجمعة 05 فبراير 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان في كفر كنا تزامنًا مع تظاهرة تشهدها أم الفحم



القدس المحتلة /سما/

 أصيب فلسطينيان، اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين داخل كراج لغسيل المركبات في قرية كفر كنا بالجليل داخل مناطق 48.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن حالة أحد المصابين متوسطة، والآخر طفيفة، فيما يجري التحقيقات في ملابسات الحادثة.

وتزامن ذلك مع مسيرة غاضبة بمشاركة نحو ألفين فلسطيني من سكان أم الفحم، جابت شوارع المدينة انطلاقًا من ساحة بلدية المدينة، وصولًا لمركز الشرطة

وأدى المشاركون صلاة الجمعة في ساحة البلدية، قبل الخروج بالتظاهرة، مرددين بشعارات تندد بسلوك الشرطة الإسرائيلية وباستمرار الجرائم والعنف.

وأغلق عدد كبير من الشبان المشاركين في المسيرة شارع 65 الرئيس أمام حركة السير، وسط حالة من الانتشار الوراسع لأفراد الشرطة الإسرائيلية الذين عملوا على قمع التظاهرة التي تأتي في إطار تنظيم تظاهرات مماثلة في الأيام الماضية، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى عربية من الداخل.

#قرية كفر كنا #اطلاق نار #اراضي 48 #الجريمة والعنف

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