  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع معاريف الأسبوعي: الليكود يتصدر والشعب الإسرائيلي يفضل نتنياهو

الجمعة 05 فبراير 2021 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف الأسبوعي: الليكود يتصدر والشعب الإسرائيلي يفضل نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، استقرار حزب الليكود، وحفاظه على المكان الأول، بحصوله على أعلى مقاعد الكنيست الرابعة والعشرون. 
 
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 16، يمينا 11، المشتركة 10، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 4 مقاعد.
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:
47% نتنياهو – 42% جدعون ساعر
56% نتنياهو – 36% يائير لبيد
43% نتنياهو – 39% نفتالي بينت

#استطلاع راي #الاحزاب الاسرائيلية #اليمين الاسرائيلي #الانتخابات الاسرائيلية #نتنياهو #الليكود

الأكثر قراءة اليوم

عباس: لقائي بمشعل تم بعلم الأجهزة المختصة.. انسحاب عضو من حزبه لعضويته بمحفل ماسوني

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

لاعب من غزة ضمن المرشحين لجائزة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة

الأخبار الرئيسية

مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: هزيمة عبّاس بالانتخابات الفلسطينية القادمة ليست في مصلحتنا

رشيدة طليب

شاهد: الفلسطينية رشيدة طليب تبكي بحرقة وتكشف ما جرى معها أول يوم لها في الكونجرس

الحركة الاسيرة ترد على تصريحات منصور عباس التي وصف فيها الاسرى بـ"المخربين"

وزيرة الصحة : تسجيل 5 وفيات و692 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

860x484 (7)

أبو مرزوق يلتقي النخالة في موسكو وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..