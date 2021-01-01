استطلاع معاريف الأسبوعي: الليكود يتصدر والشعب الإسرائيلي يفضل نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، استقرار حزب الليكود، وحفاظه على المكان الأول، بحصوله على أعلى مقاعد الكنيست الرابعة والعشرون.



وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.



ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 16، يمينا 11، المشتركة 10، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 4 مقاعد.



وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:

47% نتنياهو – 42% جدعون ساعر

56% نتنياهو – 36% يائير لبيد

43% نتنياهو – 39% نفتالي بينت