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مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية بث مباشر اليوم الجمعة

الجمعة 05 فبراير 2021 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية بث مباشر اليوم الجمعة



عمان / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة الأردنية، رابط مشاهدة مباراة منتخب الأردن ضد طاجيسكتان الودية بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة على ملعب ذياب عوانة في دولة الإمارات.

مباراة الأردن وطاجيسكتان مباشر تبث على قناة الأردنية الرياضية الساعة الرابعة مساءً بتوقيت عمان والقاهرة والقدس والخرطوم، الخامسة وفق وقت مكة والدوحة والكويت وصنعاء.

وكان المنتخب الأردني قد لعب ضد ذات المنافس قبل نحو 72 ساعة، حيث فاز عليه بهدفين دون مقابل في لقاء شهد عودة "النشامى" إلى سكة الانتصارات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وينتظر منتخب الأردن مواجهات صعبة الفترة القادمة على الصعيد الآسيوي ومنافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر ضد خصوم من العيار الثقيل.

مباراة الأردن وطاجيكستان الودية مباشر:

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الأردني على فيسبوك الليلة الماضية صورا من الاستعدادات الأخيرة للاعبي النشامى ومنافسه في المعسكر التدريبي المقام في مدينة دبي.

ويسعى المدرب فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني إلى قيادة الفريق لانتصار ودي جديد، من أجل طمأنة الجمهور حول مستقبله في تصفيات المونديال المهمة جدا للأردنيين.

ولم يتلق منتخب الأردن أي هدف منذ ست مباريات، علما أن استقرار الدوري المحلي انعكس بالإيجاب على مستوى اللاعبين الذين لم ينقطعوا عن التدريبات رغم الجائحة الصحية.

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