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مشاهدة مباراة الهلال والشرطة القضارف بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الجمعة 05 فبراير 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال والشرطة القضارف بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الشرطة القضارف بث مباشر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال والشرطة القضارف مباشر تبث الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الخرطوم من ملعب دار الرياضة بأم درمان على قناة الملاعب الرياضية السودانية والمنصات المختلفة.

يأتي ذلك في وقت يستعد الهلال لانطلاق منافساته في دوري أبطال أفريقيا، إذ تفقد مندوب الكاف المهندس عصام شعبان إستاد الزعيم للوقوف على جاهزيته لاستضافة لقاءات البطولة. 

واطلع المندوب على جاهزية الإستاد لاستقبال المباريات الأفريقية وأبدى بعض الملاحظات واوصى معالجتها، فيما قدم المهندس مروان عبدالمحمود عضو اللجنة الفنية للمنشآت شرحا له.

رابط مباراة الهلال والشرطة القضارف مباشر: اضغط هنا

وتشير المواجهات التاريخية السابقة إلى أفضلية الهلال على الشرطة القضارف لا سيما بعد فوزه الموسم الماضي عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وسبقها انتصار بثلاثية أمام هدفين فقط.

ويسعى الهلال للعودة إلى المنافسة على الصدارة مجددا، إذ يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر المريخ ونقطتين عن هلال الساحل.

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