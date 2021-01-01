  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشيوخ الأميركي يصادق على بقاء السفارة بالقدس

الجمعة 05 فبراير 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيوخ الأميركي يصادق على بقاء السفارة بالقدس



القدس المحتلة / سما /

 صادق مجلس الشيوخ الأميركي، فجر اليوم الجمعة، لصالح قرار بإبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه 3 من الحزب الديمقراطي من أبرزهم بيرني ساندرز.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سرعت من خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأميركية في القدس، وذلك قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض منعًا لأي خطوة بنقلها إلى تل أبيب مجددًا، وذلك رغم أن الرئيس الجديد كان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

عباس: لقائي بمشعل تم بعلم الأجهزة المختصة.. انسحاب عضو من حزبه لعضويته بمحفل ماسوني

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلقه حزب الله أمس

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

860x484 (2)

استشهاد فلسطيني داخل مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله

عبد المنعم سعيد

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة حول المنحة القطرية

بالفيديو:السنوار يوجه رسالة تهديد للاحتلال في حال أصرَّ على منع الانتخابات.. "سنربك حساباتكم"!