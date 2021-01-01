الشيوخ الأميركي يصادق على بقاء السفارة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، فجر اليوم الجمعة، لصالح قرار بإبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه 3 من الحزب الديمقراطي من أبرزهم بيرني ساندرز.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سرعت من خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأميركية في القدس، وذلك قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض منعًا لأي خطوة بنقلها إلى تل أبيب مجددًا، وذلك رغم أن الرئيس الجديد كان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.