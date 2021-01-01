تشيلسي يزيد من أوجاع توتنهام..فيديو

لندن/سما/

سقط فريق توتنهام هوتسبير في عقر داره أمام جاره تشيلسي (1-0) في "الديربي" اللندني، الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي جورجينهو هدف "البلوز" الوحيد من ضربة جزاء، عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على أستاد توتنهام هوتسبر في العاصمة لندن.



ومني توتنهام تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 33 نقطة حصدها في 21 مباراة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما حقق تشيلسي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 36 نقطة وتقدم إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.